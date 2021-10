Matéria publicada em 21 de outubro de 2021, 18:02 horas

Angra dos Reis – O Disque Denúncia divulgou um cartaz com a foto de David de Lima Moreira. Ele foi visto pela última vez, na tarde do dia 24 de setembro deste ano, saindo de sua casa no bairro Jacuecanga, em Angra dos Reis.

Qualquer informação sobre o paradeiro de David pode ser feita, por meio do número 0300 253 1177 ou enviar uma mensagem através do aplicativo “Disque Denúncia RJ”.