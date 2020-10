Disque Denúncia leva polícia a apreender cerca de R$ 7 mil reais em Mangaratiba

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 16:50 horas

Mangaratiba – Aproximadamente R$ 7 mil reais e 19 tiras de maconha foram apreendidas nesta segunda-feira (19) em Mangaratiba, após policiais terem recebido informações encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre pessoas no interior de um veículo realizando venda de drogas.

Quando a viatura se aproximava do endereço denunciado, na Estrada RJ 14, em Muriqui, avistaram o carro suspeito, onde um homem estava debruçado na janela do veículo, conversando. Quando a viatura do 33º BPM se aproximou, o homem que conversava pela janela do veículo se afastou em direção a sua residência enquanto o carro suspeito arrancou, ignorando a ordem de parada.

Durante a abordagem ao suspeito, os policiais apreenderam uma tira de maconha e o responsável confessou ter acabado de comprar. Assim que receberam informações sobre um veículo em atitude suspeita na Rua Meriti, os policiais militares procederam ao local onde avistaram um homem fora do carro mencionado, com um saco na mão. Em seu interior, havia 18 tiras prensadas de maconha e R$ 120 em espécie.

Ao ser dada voz de prisão, o mesmo informou que em sua residência possuía certa quantidade de dinheiro. Outra equipe procedeu ao local, onde foram recebidos pelo filho do suspeito. O mesmo entregou aos agentes, uma caixa com dinheiro, onde após a ocorrência ter sido encaminhada à 165ª DP, os policiais verificaram a existência de R$ 6.700.

