Disque Denúncia leva polícia a apreender fuzil AR 15 na Lambicada

Matéria publicada em 28 de março de 2020, 14:07 horas

Angra dos Reis – Um fuzil AR 15 foi apreendido na noite desta sexta-feira (27) na Comunidade da Lambicada, em Angra dos Reis, na Costa Verde, após informações repassadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) à policiais militares do Batalhão de Choque.

No alto da comunidade, próximo a uma área de mata, os policiais se depararam um bandido armado, que, ao avistar a chegada da equipe, fez diversos disparos contra os agentes do Batalhão de Choque. Ao final do confronto, o bandido foi encontrado caído ao solo, ainda com vida. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral da Japuíba enquanto que o fuzil AR 15, calibre 5.56, foi levado à 166ª DP (Angra dos Reis) onde a ocorrência foi registrada.

Vale frisar que em Angra dos Reis, a população pode continuar ajudando no combate a redução da criminalidade, denunciando ações criminosas, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou utilizando o aplicativo “Disque Denúncia RJ”, onde é possível enviar fotos e vídeos sempre com a garantia do anonimato.