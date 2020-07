Dois carros roubados em uma mesma noite em Barra Mansa, ainda não foram encontrados pela PM

Matéria publicada em 17 de julho de 2020, 15:33 horas

Barra Mansa – Policiais militares tentam localizar dois carros roubados na noite de quarta-feira, dia 15, em locais diferentes, em Barra Mansa. Um dos veículos foi uma BMW azul. Assaltantes renderam o dono do carro quando ele estava no bairro Boa Vista. Os ladrões pegaram as chaves e fugiram no veículo.

Outro assalto

O dono de um Ônix preto também foi rendido por bandidos, no Centro de Barra Mansa. Os assaltantes também pegaram as chaves do carro e fugiram nele.