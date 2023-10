Dois corpos são encontrados em Pinheiral e Volta Redonda

Sul Fluminense – Dois homens foram encontrados mortos, neste sábado (28), ambos com sinais de violência, nas cidades de Pinheiral e Volta Redonda. Os corpos foram encaminhadas para o Instituto Médico legal (IML) de Três Poços e ainda não foram identificadas.

Em Pinheiral, por volta das 7h30, o corpo de um homem foi encontrado no KM-15, com perfurações de tiros pelo corpo e sem identificação.

Já em Volta Redonda, o corpo foi encontrado no Rio Paraíba do Sul, na altura do bairro Siderlândia também nesta manhã, por volta das 10h. O homem apresentava marcas de cortes, além de estar com as pernas e as mãos amarradas.