Dois homens presos e uma pistola aprendida pela PM, em Resende

Resende – Agentes do 37 Batalhão de Polícia Militar prenderam dois homens e aprenderam uma Pistola municiada, no início da madrugada deste sábado (9), na Avenida Francisco Fortes Filho, no bairro Acesso Oeste.

Os policiais teriam recebido a denúncia de que um Fiat Uno estaria saindo do bairro Vila Florida, em Itatiaia, com ocupantes armados, seguindo em direção ao bairro Cidade Alegria. Em patrulhamento pelo bairro, os agentes localizaram o veículo, com três homens a bordo. Durante a revista aos suspeitos os PMs encontraram, na cintura de um deles, um homem de 26 anos, uma pistola calibre 9 mm, sem numeração, com carregador contendo 10 munições intactas de mesmo calibre. Contra ele já havia uma anotação criminal por receptação.

Após consultas no sistema da polícia, foi constatado que contra um outro suspeito, de 29 anos, existia dois mandados de prisão em abertos por tráfico de drogas e homicídio, expedidos pela Vara Execuções Penais no dia 23 de maio de 2023.

Os suspeitos foram levados para a 89ª DP, onde o homem de 26 anos foi autuado porte Ilegal de arma fogo e permaneceu preso. O homem de 29 anos, também permaneceu preso em cumprimento aos mandados de prisão. Já o terceiro ocupante do veículo foi ouvido como testemunha e liberado.