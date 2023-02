Dois homens são presos em casa com plantação de maconha em Paty do Alferes - Diário do Vale

Dois homens são presos em casa com plantação de maconha em Paty do Alferes

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2023, 17:24 horas



Paty do Alferes – Dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas após serem flagrados em uma casa com plantação de maconha. O flagrante aconteceu no último domingo (12), no bairro Palmares, após denúncias à Polícia Militar.

Os agentes do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram até o imóvel e apreenderam seis pés de maconha, uma espingarda, 13 munições, um pino de cocaína e oito celulares.

A dupla e o material apreendido foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (96ª DP), onde o caso foi registrado.