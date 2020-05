Dois homens são presos na Via Dutra por suspeita de tráfico de drogas

Matéria publicada em 1 de Maio de 2020, 14:26 horas

Piraí – Na manhã desta sexta-feira, 01 de maio, uma equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em fiscalização de combate ao narcotráfico prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas no km 227 da Dutra, posto PRF de Caiçara, em Piraí.

De acordo com a PRF, os agentes abordaram um veículo, com placa de Ponta Porã/MS, e diante do nervosismo do motorista, um rapaz de 22 anos, efetuaram revista minuciosa no veículo. Durante as buscas foram encontrados, no interior das caixas de ar do automóvel, vários tabletes de maconha, com peso total estimado em 35 kg da droga, sendo dada voz de prisão ao indivíduo por tráfico de drogas.

Durante a ação, os policiais verificaram q havia outro veículo no apoio, fazendo a escolta como “batedor”, seguindo à frente e informando sobre atividades policiais. Desta forma, foi enviado alerta para equipes da 1ª DEL PRF que abordaram um veículo,com placa do Rio de Janeiro, conduzido por um homem de 40 anos, que fazia a escolta da droga, sendo o indivíduo preso por associação ao tráfico de drogas. Os suspeitos, os veículos e a droga apreendida foram encaminhados para a 94ª DP de Piraí para os procedimentos de praxe.