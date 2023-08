Dois homens são presos por tráfico de drogas no Caixa D’Água

Barra do Piraí – Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 10º Batalhão de Polícia Militar prenderam na madrugada deste sábado (12), dois homens com 35 pinos de cocaína no bairro Caixa D´Água.

Os policiais haviam recebido a informação de que os homens estavam comercializando drogas na Travessa Georgina Francisca de Paula. Quando chegaram no endereço, montaram um cerco aos suspeitos que tentaram fugir, mas foram capturados logo em seguida. Após uma varredura na área os PMs encontraram as drogas e dois celulares largados pelos suspeitos durante a tentativa de fuga.

O caso foi registrado na 88° Delegacia de Polícia, onde os suspeitos permaneceram presos autuados por tráfico de drogas.

Foto: enviada pela PMERJ