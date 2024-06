Dois homicídios são registrados em VR e BM

Sul Fluminense – As Delegacias de Polícia Civil de Barra Mansa e Volta Redonda registraram dois homicídios, em ambas as cidades na quinta-feira (19).

No período da tarde de quinta-feira (19), em Volta Redonda, agentes da Polícia Militar encontraram na Estrada Votorantim, no bairro Nova Primavera, o corpo de um jovem de 20 anos, que estava com as mãos amarradas com um cabo de carregador de celular. A vítima usava bermuda, camisa preta e boné de uma equipe de futebol. Peritos da Polícia Civil foram acionados, realizaram a perícia e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, em Três Poços. O caso foi registrado na 93ª DP, que cuida das investigações.

Na noite de quinta-feira (19), em Barra Mansa, um homem de 21 anos, foi assassinado dentro de barbearia na Rua José Gonçalves Rebolas, no bairro Siderlândia. PMs estiveram no local, fizeram isolamento da área, acionaram os peritos da Polícia Civil, que realizaram a perícia onde aconteceu o crime. Após a perícia, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Três Poços e o caso foi registrado na 90ªDP (Barra Mansa).