Dois jovens e uma menor de 14 anos são flagrados com drogas e arma em Resende

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 12:22 horas

Resende e Volta Redonda – Policiais militares prenderam dois jovens de 21 e 18 anos, e apreenderam uma menor de 14 anos, suspeitos de tráfico de drogas em Resende. O trio foi abordado nesse fim de semana na Rua João Juvenal Silva, no Morro Batista.

Com um dos suspeitos foi encontrado R$ 318, e quatro pinos contendo cocaína, com o outro jovem. Em seguida, os agentes seguiram com os três para uma casa no bairro Vicentina, que servia como esconderijo do tráfico.

No local foram apreendidas 72 pinos de cocaína e 132 trouxinhas de maconha, um revólver de calibre 38, com seis munições, além de um rádio e três celulares.

Levados para a 89ª DP (Resende), dois jovens foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo detidos. A adolescente passou a responder por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em Volta Redonda, supostos traficantes jogam drogas pela janela de carro durante perseguição da PM

Na noite de domingo, dia 21, pessoas, não identificadas que estavam num Polo, jogaram 153 pinos de cocaína e 41 trouxinhas de maconha pela janela do veículo. O fato ocorreu quando os desconhecidos estavam sendo perseguidos por uma viatura da PM, na Rua Argentina, no bairro Vila Americana.

Os suspeitos conseguiram fugir no carro, que estava em alta velocidade. Os PMs recolheram os entorpecentes que foram levados para a Delegacia de Volta Redonda.