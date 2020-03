Dois jovens são baleados no Açude

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 11:41 horas

Volta Redonda – dois jovens, de 20 e 19 anos, foram baleados, na noite dessa sexta-feira (20), quando estavam na Rua 10, no bairro Açude, em Volta Redonda. Os criminosos foram dois homens que estavam em uma moto e passaram atirando nas vítimas.

Os jovens foram socorridos no Hospital do Retiro e, em seguida, foram levados para o Hospital São João Batista. A dupla tentativa de homicídio foi registrada na 93 DO (Volta Redonda).