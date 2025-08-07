Dois suspeitos são detidos com pistola e revólver em Quatis

Quatis – Dois jovens, um de 18 anos e outro de 14, foram detidos na quarta-feira (6) no bairro São Benedito, em Quatis, após uma ação que resultou na apreensão de armas e diversos materiais. De acordo com os policiais, a ação aconteceu após denúncias envolvendo os suspeitos em uma tentativa de homicídio ocorrida no mesmo bairro.

Na casa do adolescente, localizada na Rua Projetada, a equipe foi recebida pelo pai do menor, que autorizou a entrada dos agentes. O revólver calibre 38 com numeração raspada foi encontrado com cinco munições intactas, além de uma munição de calibre 380, dois celulares e um rádio comunicador. O menor assumiu a posse dos materiais.

Durante as buscas, os agentes foram até outro endereço no bairro e encontraram o segundo suspeito. Ao perceber a presença dos agentes, ele tentou fugir, mas foi alcançado escondido no quintal de uma residência. No local, foi encontrada uma pistola calibre 380 da marca Taurus, também com numeração raspada, dois carregadores, 30 munições intactas e R$ 30 em dinheiro. O jovem de 18 anos também confessou ser dono da arma, mas negou envolvimento na tentativa de homicídio.

Ambos foram levados para a delegacia. O adolescente foi apreendido e responderá por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico. Já o maior de idade foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Todo o material recolhido ficou apreendido.