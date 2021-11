Dono de bar é suspeito de matar homem no bairro Belmonte

Matéria publicada em 1 de novembro de 2021, 15:56 horas

Volta Redonda – Um homem, de 33 anos, foi assassinado, no domingo, dia 31, em Volta Redonda. O crime foi dentro de um bar, na Rua Grande Oriente, no bairro Belmonte.

Policiais militares encontraram a vítima morta no local. Uma testemunha disse aos agentes que o autor do homicídio foi o proprietário do estabelecimento.

Segundo a testemunha, que estava no bar, ele pediu uma cerveja e viu quando ocorreu uma discussão entre o comerciante e a vítima. Ela contou que em seguida o suspeito sacou uma arma e atirou no homem.

PMs foram informados por populares de que o dono do bar tinha fugido.