Dono de ferro-velho em Porto Real é preso por receptação

Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 18:28 horas

Porto Real – Policiais civis da 100ª DP (Porto Real) prenderam em flagrante, na quinta-feira (03), o dono de um ferro-velho suspeito de receptação. No local, foram encontradas diversas conexões tubulares de ferro fundido que haviam sido furtadas de uma propriedade.

O estabelecimento funcionava no bairro Freitas Soares, em Porto Real. De acordo com os agentes, a ação foi possível após a vítima comunicar na delegacia que encontrou no ferro-velho o material furtado de sua propriedade.

Os agentes foram ao local e questionaram o proprietário sobre a procedência do material, que não soube informar. Ainda segundo os policiais, um perito foi acionado para analisar o material e constatou que era do mesmo tipo, modelo e marca do que foi furtado na propriedade da vítima.

O dono do ferro-velho foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.