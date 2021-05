Matéria publicada em 24 de maio de 2021, 18:52 horas

Piraí – Um homem suspeito de tráfico de drogas foi detido nesta segunda-feira (24), por policiais militares, em Piraí. Ele estava em um veículo Marajó, que foi interceptado pelos agentes na Via Dutra, Km 252, no distrito de Arrozal.

Os PMs tinha informação de que o suspeito seguia para Volta Redonda para comprar drogas, para serem vendidas em Piraí. Ao revistarem o carro, os policiais encontraram dois pinos grandes de cocaína, um pino pequeno da mesma droga, uma tira de maconha e R$ 100.

Levado para a 94ª DP (Piraí), o suspeito foi autuado por porte de drogas. Crime pelo qual, responderá em liberdade.

Valença

Policiais do 10º Batalhão da PM apreenderam no domingo (23), 16 sacolés de maconha. Os entorpecentes foram deixados por um grupo de homens em um campo de futebol, no bairro Osório, em Valença.

Eles fugiram ao perceberem a aproximação da viatura policial. A droga foi levada para a 91ª DP (Valença), onde ficou apreendida.