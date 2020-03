Drogas e munições são apreendidas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 07:53 horas

Angra dos Reis – Policiais do 33º Batalhão PM apreenderam, na tarde de terça-feira (10), armas e drogas que estavam numa casa que servia de depósito do tráfico, em Angra dos Reis. Os agentes foram até a Rua da Paz, no Morro da Constância, no bairro do Frade, onde encontraram o material.

Ninguém foi preso. No imóvel, foram apreendidos 83 cartuchos calibre 12 e oito cartuchos calibre 20. As munições estavam intactas. Além disso, foram encontrados balança de precisão, material para embalar drogas, frascos de lança perfume, coturnos e um caderno com anotações da venda de entorpecente.