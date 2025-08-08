Drogas são apreendidas após fuga de suspeito em Paraty

Paraty – Agentes da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) apreenderam cocaína, maconha e crack no bairro Matadouro, em Paraty, na noite de quinta-feira (7). A ação ocorreu após denúncia anônima sobre tráfico de drogas na região.

Ao perceber a aproximação dos policiais, um homem fugiu e lançou uma sacola plástica na vegetação. Dentro dela, foram encontrados 14 sacolés de cocaína, seis trouxinhas de maconha e 56 pedras de crack.

O suspeito, que já foi identificado, não foi localizado no momento, mas será intimado para prestar esclarecimentos. O material foi apresentado na delegacia, onde um inquérito foi instaurado.