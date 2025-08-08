sexta-feira, 8 agosto 2025
Fale conosco

Drogas são apreendidas após fuga de suspeito em Paraty

Material foi encontrado no bairro Matadouro, na noite de quinta-feira (7)

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Paraty – Agentes da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) apreenderam cocaína, maconha e crack no bairro Matadouro, em Paraty, na noite de quinta-feira (7). A ação ocorreu após denúncia anônima sobre tráfico de drogas na região.

Ao perceber a aproximação dos policiais, um homem fugiu e lançou uma sacola plástica na vegetação. Dentro dela, foram encontrados 14 sacolés de cocaína, seis trouxinhas de maconha e 56 pedras de crack.

O suspeito, que já foi identificado, não foi localizado no momento, mas será intimado para prestar esclarecimentos. O material foi apresentado na delegacia, onde um inquérito foi instaurado.

Você também pode gostar

Operação causa prejuízo de R$ 85 mil ao...

Homem é morto a tiros e mulher é...

PF prende foragido por homicídio qualificado, no Galeão

Polícia Ambiental identifica construção irregular próximo a córrego...

Polícia Civil inicia campanha de coleta de DNA...

Volta Redonda amplia rede de proteção a mulheres...

Dois homens são condenados por homicídio triplamente qualificado...

Operação Shamar prende 40 por violência contra a...

Mochila com drogas e munições é apreendida no...

Dois suspeitos são detidos com pistola e revólver...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996