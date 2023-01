Drogas são apreendidas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 09:17 horas

Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, nesta terça-feira (24), uma certa quantidade de drogas ainda não contabilizada, no bairro Coimbra, em Barra do Piraí.

Por volta das 23h50, os policiais foram à Rua Angelina de Oliveira, após receberem denúncias sobre tráfico de drogas no local, onde encontraram o material.

A ocorrência foi registrada na 88ª DP.