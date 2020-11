Drogas são apreendidas no bairro Campo Belo em Angra dos Reis

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 15:10 horas

Angra dos Reis – Policiais militares do 33º BPM apreenderam nesta quinta-feira (12) 54 pinos de cocaína, 10 tiras de maconha e pequena quantidade de dinheiro em espécie. A ação aconteceu a partir de informes do Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre tráfico de drogas no Promorar.

Os policiais realizavam patrulhamento na Rua Mangaratiba, no bairro Campo Belo, quando avistaram cinco pessoas em atividade suspeita. Ao avistarem a chegada da viatura, três acabaram fugindo e dois foram abordados pelos agentes. Com eles foi encontrada uma sacola plástica com todo o material entorpecente. Os dois foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Vale sempre reforçar que a população de Angra pode denunciar atividades criminosas na cidade, de forma anônima, ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido ao denunciante.