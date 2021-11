Drogas são apreendidas no Vale Verde

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 17:33 horas

Volta Redonda – Agentes do Grupamento de Ações Táticas I, do 28º Batalhão da PM, apreenderam, nesta sexta-feira, dia 5, um sacola contendo drogas que foi abandonada por um grupo de supostos traficante. Eles conseguiram escapar da ação policial, que ocorreu na Rua Seis, Servidão Três, no bairro Vale Verde, em Volta Redonda.

Na sacola estavam 315 sacolés de cocaína e 18 sacolés de maconha. Uma pessoa, junto com o material apreendido, chegou a ser levada para a delegacia de Volta Redonda.

No entanto, ela prestou depoimento e foi liberada. Os entorpecentes ficaram apreendidos na 93ª DP.