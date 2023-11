Duas mulheres morrem em acidente na BR-040, em Três Rios

Três Rios – Um acidente envolvendo dois veículos deixou duas mulheres mortas e quatro pessoas feridas, na manhã deste domingo (26), no KM-35, da BR-040, na altura de Três Rios.

De acordo com informações da Policia Rodoviária Federal (PRF), os veículos, um Honda e um Gol, teriam se chocado de frente. O condutor do Honda, que tinha três ocupantes, teve apenas lesões leves, uma passageira morreu e a outra teve lesões graves. Já no Gol, que também tinha três ocupantes, o condutor e uma passageira tiveram lesões graves e a outra veio a óbito. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.