Duas pessoas ficam feridas em engavetamento na Dutra

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 18:21 horas

Engavetamento envolveu sete veículos na rodovia; pista molhada pode ter facilitado o acidente

Barra Mansa– As chuvas, que caíram durante toda à tarde desta terça-feira (22), provocaram um engavetamento, que envolveu sete veículos no Km 283, da Rodovia Presidente Dutra, na pista sentido São Paulo, no trecho que corta Barra Mansa. Duas pessoas ficaram feridas.

As vítimas foram levados para o Hospital São Francisco de Assis, em Porto Real, com ferimentos moderados. A NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, acredita que a pista molhada tenha sido o motivo do engavetamento, e que o trecho, no local do acidente, não foi interditado.