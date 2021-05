Duas pessoas são baleadas na Vila Delgado 

Matéria publicada em 7 de maio de 2021, 19:42 horas

Barra Mansa – Um homem e uma mulher foram baleados na tarde desta sexta-feira, dia 7, quando estavam em uma praça na Vila Delgado, às margens da Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom. Testemunhas disseram que os tiros foram disparados por ocupantes que estavam em um veículo GM Tracker, cor Chumbo, placa não anotada, que passou e atirou nas vítimas, que foram levadas para a Santa Casa de Barra Mansa.

Policiais militares foram até ao hospital, na tentativa de conversarem com o casal ferido. O homem foi baleado no pescoço e a mulher, no ombro esquerdo. Os agentes disseram que ela estava muito nervosa e não soube dizer quem atirou.

Os pacientes não correm risco de morrer. Os dois estão em observação e serão submetidos a novos exames.

Os PMs foram à Delegacia de Barra Mansa, onde registraram a dupla tentativa de homicídio, que passa a ser investigada pela Polícia Civil.