Duas pessoas são presas em Três Rios por suspeita de tráfico de drogas

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 17:08 horas

Três Rios – Policiais da 108ª DP (Três Rios) prenderam no último fim de semana, uma mulher suspeita de tráfico de drogas. Com ela havia 19 tabletes de maconha.

De acordo com a polícia, a suspeita já era alvo de denúncias desde o ano de 2019 por tráfico. Ela era namorada de um dos homens participante de um grupo de tráfico da região.

Outro caso

Policiais da 108ª DP (Três Rios) em conjunto com policiais militares do 38º BPM, prenderam em flagrante, neste domingo (9), um homem suspeito de tráfico de drogas. Ele foi capturado no bairro Triângulo.

De acordo com informações dos agentes , o autor já havia sido preso no ano de 2016 durante a operação Tiamat, que tinha o objetivo desarticular o tráfico de drogas local. Com ele foram apreendidos 31 pinos de cocaína.