Dupla de moto rouba loteria no bairro Voldac

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 17:08 horas

Volta Redonda – Um homem negro e alto, que vestia blusa preta e bermuda jeans, assaltou no início da manhã desta sexta-feira, dia 3, uma casa lotérica localizada na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac, em Volta Redonda.

O suspeito rendeu uma funcionária quando ela abria o estabelecimento.

Ele, após praticar o roubo, fugiu em uma moto pilotada por um comparsa, que lhe dava cobertura.

A Polícia não informou o que foi levado do estabelecimento.