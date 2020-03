Dupla é detida com drogas em Valença

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 09:40 horas

Valença – Dois homens foram presos com drogas em Valença, no domingo (8). Um dos suspeitos, de 30 anos, foi abordado por policiais militares na RJ-145, próximo ao bairro Chacrinha, quando retornava em um táxi, do Rio de Janeiro.

Na mochila dele, foram encontrados R$ 3,5 mil e papeis com anotações com a contabilidade de venda de drogas. O outro comparsa foi preso numa casa no bairro Santa Cruz, também em Valença. No imóvel, foram apreendidos 345 potes pequenos e 201 saquinhos plásticos com cocaína, totalizando 770 gramas da droga.

Os suspeitos foram levados para 91ª DP (Valença), onde foram autuados por tráfico de droga e associação para o tráfico. O taxista ao depor, alegou que não sabia de nada e foi liberado.