Dupla é detida com drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 16:17 horas

Volta Redonda – Um homem, de 32 anos, foi preso, e um menor, de 17, apreendido, suspeitos de tráfico de drogas em Volta Redonda. Policiais militares flagraram a dupla nesta terça-feira (12), no Condomínio Inga I, às margens da Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz.

Com eles foram apreendidos 60 sacolés de cocaína. Os suspeitos foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda), assim como os entorpecentes.