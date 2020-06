Dupla é detida por suspeita de tráfico de drogas em Resende

Matéria publicada em 7 de junho de 2020, 10:52 horas

Resende – Dois jovens, de 20 e 17 anos, foram detidos por policiais do 37º BPM na sexta-feira (05), na Rua José Carlos Giovanni, no bairro Alegria, em Resende, por suspeita de tráfico de drogas. R$150,00 em espécie, 17 pinos de cocaína e um aparelho celular foram aprendidos com os suspeitos. A informação foi cedida pela PM na noite de sábado, dia 06.

De acordo com a ocorrência, a PM recebeu informações sobre tráfico no endereço e após cerco, puderam constatar a denúncia. Um dos suspeitos, segundo a PM, foi visto sendo procurado por usuários, enquanto o segundo os serviam. Ainda segundo a PM, um dos suspeitos foi visto abrindo a tampa lateral de um ônibus estacionado próximo ao local, pegando alguns pinos de cocaína.

A PM afirma que durante abordagem, o material apreendido foi encontrado dividido entre os suspeitos, tendo um sido encontrado com a quantia de R$ 100,00 e sete pinos de cocaína e o segundo com o restante do dinheiro. Após buscas no veículo estacionado próximo à dupla, o restante do material foi encontrado.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos para a 89ª DP (Resende). O material recolhido foi periciado e segundo a PM, foi constatado: 17,1 g de cocaína. Os suspeitos foram autuados no Art. 33 da lei 11.343/06 combinado ao Art. 40, onde o suspeito maior de idade permaneceu preso, e o menor, apreendido.