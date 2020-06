Dupla é detida por suspeita de tráfico em Volta Redonda e liberada por falta de provas

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 14:54 horas

Volta Redonda – Policiais militares prenderam dois jovens, ambos de 21 anos, suspeitos de tráfico de drogas em Volta Redonda. Eles estavam em um Fiat Uno e foram perseguidos pelos agentes, na terça-feira, dia 22, do bairro Voldac até a Avenida Nossa Senhora do Amparo, próximo ao Posto de Policiamento Comunitário (PPC), no bairro Santa Cruz, onde o veículo em que a dupla estava foi interceptado.

Nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos durante a abordagem. Os PMs, no entanto, percorreram novamente o mesmo trajeto que tinham feito durante a perseguição, e encontraram à margem da estrada, um tablete de maconha, pesando um quilo da droga.

Os jovens foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda), mas como os agentes não conseguiram provar que o material pertencia aos suspeitos, eles prestaram depoimento e foram libertados.