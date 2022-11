Dupla é flagrada com arma e drogas em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de novembro de 2022, 11:04 horas

Paraty – Agentes do Serviço Reservado (P2) detiveram um jovem de 19 anos, e apreenderam um adolescente de 17, pelos crimes de porte ilegal de arma e tráfico de drogas. A ação foi na quarta-feira (16), na Estrada do Corisco, no bairro Corisco, em Paraty.

Os policiais chegaram ao local após receberem denúncia de venda de drogas. Ao avistarem os PMs, os dois rapazes se jogaram ao chão, informando que estavam armados e com drogas.

Com o jovem foi apreendido um revólver, calibre 38, com seis munições e a numeração raspada. Ele disse que fazia a “segurança” dos demais integrantes do grupo. Já no bolso da bermuda do menor de 17, dois pinos de cocaína e seis pedras de crack.

Os dois suspeitos foram levados para a 167ª DP (Paraty).