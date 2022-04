Dupla é flagrada com cocaína, haxixe, ecstasy e arma em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 09:22 horas

Volta Redonda – Dois homens, sendo um deles, de 40 anos, e o outro, de 24, foram presos na madrugada desta quinta-feira (28), com drogas e arma, no bairro Volta Grande, em Volta Redonda. Com eles foram apreendidos cinco frascos de cheirinho da loló, um revólver e munições, quatro comprimidos de ectasy, duas buchas de maconha e três embalagens de haxixe.

Também foi levado para a Delegacia de Volta Redonda, um Celta prata, que era ocupado pelo jovem, quando ele foi abordado pelos PMs.

Outra ocorrência

Numa outra ação da PM, foram apreendidos na quarta-feira (27), 212 pinos de cocaína, também em Volta Redonda. Os entorpecentes estavam numa área de mata, próxima a Rua do Mutirão, Servidão dos Pássaros, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Ninguém foi preso e o material recolhido foi levado para a Delegacia de Volta Redonda.