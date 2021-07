Dupla é flagrada com drogas no Beco das Cobras em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de julho de 2021, 17:32 horas

Volta Redonda – Policiais militares prenderam um jovem de 21 anos, e apreenderam um menor de 17 anos, em Volta Redonda. Eles foram flagrados com entorpecentes no Beco da Cobras, no bairro Siderlândia.

Com eles foram apreendidos 169 pinos de cocaína, 67 trouxinhas de maconha, três celulares, R$ 119 e um cigarro de maconha. Levados para a Delegacia de Volta Redonda, o jovem foi indiciado por tráfico de drogas. O menor passou a responder por fato análogo ao tráfico.