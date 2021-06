Dupla é flagrada com pistola durante partida de futebol em Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 16:37 horas

Barra Mansa – Um jovem de 18 anos foi preso, e um menor, de 17, apreendido, domingo (6), por porte ilegal de arma, em Barra Mansa. Os dois estavam em um campo de futebol no bairro Apóstolo Paulo, onde estava sendo realizado um jogo, quando foram abordados por policiais militares.

O jovem de 18 anos estava com uma pistola e disse aos agentes: “estou armado, perdi”. PMs disseram que os dois confessaram que são seguranças do tráfico de drogas, e que revezam a arma, com a intenção de dar proteção a outros integrantes do bando que estavam participando da partida de futebol.

Eles confessaram ainda, andar armados para se protegerem contra um possível ataque de outros criminosos que também disputam o domínio dos pontos de venda de drogas, no Apóstolo Paulo.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Barra Mansa, onde foram autuados na Lei do Desarmamento e permanecerão presos. A pistola calibre 9 milímetros ficou apreendida.

Homem é detido com pistola na Vila Coringa

Em outra ação, nesta segunda-feira, dia 7, um homem de 30 anos foi preso com uma pistola calibre 9 milímetros, um carregador e 11 munições. O suspeito estava sentado no meio da Travessa São João Batista, na Vila Coringa, também em Barra Mansa, quando jogou a arma em uma outra rua, ao observar a aproximação da viatura da PM.

Ele ainda tentou fugiu, mas foi capturado pelos PMs que também apreenderam a pistola. O suspeito e a arma foram levados para a Delegacia de Barra Mansa.