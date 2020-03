Dupla é flagrada pela PM com 600 frascos de álcool gel sem nota fiscal

De acordo com a PM, haviam dois ocupantes no interior do veículo, que não souberam explicar a origem do material. Eles também não possuíam a nota fiscal do material – somente uma xerox que não batia com a quantidade e os valores – dos itens encontrados no interior do veículo. A dupla foi encaminhada até a 90ª DP (Barra Mansa), para prestar esclarecimentos ao delegado titular da unidade, Ronaldo Aparecido de Brito.

Segundo a ocorrência, após ouvir os envolvidos, o delegado solicitou que todo o material fosse levado até a barreira fiscal em Inhangapi, em Itatiaia, onde foi constatado que o responsável só emitiu a nota fiscal dos produtos, após abordagem da PM. Na ocorrência não foi informado se o material permaneceu apreendido ou se foi devolvido ao proprietário.