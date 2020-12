Dupla é presa após praticar roubo em sacolão em Resende

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 17:58 horas

Resende– Policiais do 37º Batalhão da PM prenderam na tarde desta terça-feira (22), dois homens, suspeitos de praticarem assalto a mão armada, em Resende. Os agentes disseram que a dupla foi localizada e detida, na Avenida Tenente-Coronel Alberto Mendes, no bairro Manejo, após invadirem um sacolão, no mesmo bairro, onde roubaram uma certa quantidade em dinheiro.

Com um dos suspeitos foi encontrado um revólver, calibre 32, usado no assalto ao estabelecimento. O dinheiro foi recuperado. Os dois homens, junto com a arma apreendida, foram levados para a 89ª DP (Resende).