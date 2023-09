Dupla é presa com arma e moto suspeita de ser roubada, em Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão prenderam dois homens, na madrugada desta sexta-feira (22), e apreenderam um revólver calibre 38 com numeração raspada, municiado com seis balas e uma moto modelo Shineray sem placa, suspeita de ser produto de roubo.

Em patrulhamento no bairro Conforto, os agentes desconfiaram quando dois homens passaram, na Rua 02, do bairro Conforto, em uma moto modelo Shineray, sem placa, semelhante a uma que havia notificada como roubada na cidade.

O condutor teria desobedecido a ordem de parada dos policiais acelerando o veículo numa tentativa de fuga, em seguida abandonou a moto próximo ao Hospital Santa Cecília, na Vila, e tentou fugir a pé junto com o garupa, mas a dupla foi detida e rendida pelos policiais na subida do bairro Laranjal. A arma foi encontrada com um dos suspeitos, que contra ele, já havia registro criminal anterior por tráfico de drogas.

Os homens, juntamente com a moto e a arma apreendida, foram levados para 93DP, onde permaneceram presos.