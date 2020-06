Dupla é presa com arma em Porto Real

Matéria publicada em 27 de junho de 2020, 15:09 horas

Porto Real – Policiais militares prenderam neste sábado, dia 27, dois homens suspeitos de porte ilegal de arma, no Parque Mariana, em Porto Real. Com eles foi apreendido um revólver, calibre 38, com quatro munições intactas e outras quatro deflagradas.

Segundo os PMs, a ação é uma continuidade a ocorrência iniciada na noite de sexta-feira, dia 26, quando um jovem foi baleado na mão após tentar com uma pistola atirar nos agentes, na Rua das Palmeiras, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Com o suspeito, que sobreviveu, foi apreendida a arma e entorpecentes foram apreendidos.

Outros comparsas conseguiram fugir. Os agentes acreditam que os dois suspeitos , que foram presos neste sábado, em Porto Real, podem estar envolvidos na ação ocorrida no dia anterior em Resende.