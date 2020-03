Dupla é presa com armas e munições no Retiro, em Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 16:55 horas

Um veículo com registro de roubo foi apreendido; suspeitos foram pegos após denúncia de tentativa de homicídio

Volta Redonda – Dois homens foram presos por policiais do 28º BPM nesta quarta-feira, 25, na Avenida Retiro, próximo ao Colégio Tocantins, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Com eles, segundo a PM, uma pistola calibre 45; uma pistola calibre 9mm; 22 munições calibre 45; 28 munições calibre 9mm; cinco carregadores; uma touca ninja; dois celulares; R$ 300,00 em espécie; além de um veículo, foram apreendidos.

De acordo com a ocorrência, policiais militares que faziam patrulhamento no endereço, receberam uma denúncia, indicando que dois homens estariam armados dentro de um veículo, modelo IX 30, com a intenção de praticar um homicídio no bairro Jardim Cidade.

Cientes da denúncia, a PM localizou o veículo, que tem registro de roubo; e, durante abordagem, encontrou todo o material. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).