Barra Mansa – Dois homens forma presos, nesta quinta-feira (10), com dois revólveres calibre 38 e munições no bairro Cotiara, em Barra Mansa. Ação foi realizada por agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar.

A dupla e as armas foram levadas para a 90ª DP, onde a ocorrência está sendo registrada.