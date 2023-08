Dupla é presa com drogas no Jardim Beira Rio, em Resende

Resende – Dois jovens foram presos com drogas, nesta segunda-feira (14), no bairro Jardim Beira Rio, em Resende. Segundo os policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar, foram apreendidos 52 pinos de cocaína, 26 pedras de crack, 14 trouxinhas de maconha, dois celulares e R$ 93,00.

De acordo com a PM, a equipe foi até o local averiguar uma denúncia. Durante o monitoramento, os agentes perceberam os dois jovens entrarem em uma área de mata com uma sacola plástica. Ao verem a dupla sair sem o material, os policiais realizaram a abordagem e encontraram parte dos entorpecentes com um deles e, após buscas no local, encontraram o restante das drogas na sacola escondida.

A dupla foi levada para a 89ª DP, onde a ocorrência foi registrada.