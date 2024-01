Dupla é presa com drogas no Vila Brasília

Volta Redonda – Dois homens foram detidos com drogas nesta sexta-feira (19) no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. Com a dupla foi apreendido 40 sacolés de maconha, 71 pedras de crack, 64 pinos de cocaína, um celular, um rádio transmissor, uma folha com anotações do tráfico e R$ 86,00.

Os policiais foram até o local após receberem denúncias sobre um ponto de tráfico. Por meio de um cerco tático, os agentes conseguiram se aproximar e abordar a dupla de suspeitos. Antes de deterem os homens, os PMs repararam um deles tentando se desfazer de uma sacola plástica que continha os entorpecentes.

A dupla foi levada junto do material apreendido à 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.