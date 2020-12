Dupla é presa com espingarda e drogas em Resende

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 18:21 horas

Resende- Uma ação realizada por policiais do 37º Batalhão da PM resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas e na apreensão de uma espingarda, calibre 28, e farto material entorpecente. As drogas ainda não foram contabilizadas pelos agentes. O flagrante foi nesta quarta-feira (23) em uma área de mata na Rua 01, no bairro Vila Unida, em Resende. Os suspeitos foram levados para a 89ª DP (Resende).