Dupla é presa com grande quantidade de drogas e facas em Paty do Alferes

Paty do Alferes – Dois homens foram presos, nesta quinta-feira (17), com grande quantidade de cocaína e quatro facas em uma casa no bairro Roseiral, em Paty do Alferes. No local foram apreendidos 241 sacolés de cocaína, 79 pinos de cocaína, três rádios comunicadores, um celular, cinco relógios de pulso, uma base de rádio comunicador, R$ 57,00 e dois cadernos com anotações.

Segundo os policiais, os agentes foram até a residência após abordarem uma mulher que estava com três pequenos sacos plásticos com cocaína, afirmando que teria conseguido as drogas no endereço. Ao chegarem ao local, os agentes realizaram um cerco e buscas na casa, encontrando todo o material apreendido. Os dois homens que estavam na casa já possuíam passagens pela polícia e foram levados para a 96ª DP. A mulher foi ouvida como testemunha e liberada após prestar esclarecimentos.