Dupla é presa pela PM com armas e drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 11:51 horas

Barra do Piraí – Dois homens, de 22 e 26 anos, foram presos na quarta-feira (2), pela Polícia Militar, na Rua 7, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, por suspeita de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma. A dupla foi encaminhada à 88ª DP (Barra do Piraí).

Segundo a ocorrência, os suspeitos têm passagem pela polícia por tráfico. O primeiro a ser preso foi o rapaz de 22 anos. Na casa dele, segundo a PM, foram apreendidos uma pistola calibre 380, dois carregadores, 30 munições calibre 380, 61 pedras de crack, 19 pinos de cocaína, 29 trouxinhas e cinco tiros de maconha.

Logo depois, os mesmos os policiais, com novas informações, foram à residência do outro suspeito, e após buscas, um revólver calibre 38 e nove munições do mesmo calibre, foram encontrados.