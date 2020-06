Dupla é presa por suspeita de tráfico em Resende

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 11:42 horas

Resende – Dois homens, de 19 e 21 anos, foram presos por policiais do 37º Batalhão na noite de quarta-feira (24) na Avenida A, no bairro Nova Alegria, em Resende, por suspeita de tráfico de drogas. Com os suspeitos foram encontrados a quantia de R$246,00 em espécie, 20 pinos de cocaína e dois celulares, posteriormente apreendidos.

De acordo com a PM, os agentes foram informados por um transeunte, que os suspeitos estariam praticando tráfico de drogas na localidade. Cientes da denúncia, com auxílio de informações de equipes de monitoramento – indicando que no endereço havia movimentação suspeita – a PM esteve no local e conseguiu deter a dupla, flagrada fazendo a contabilidade da venda dos entorpecentes.

Ainda de acordo com a PM, ao serem questionados, os suspeitos confirmaram a prática ilícita; um dos suspeitos, segundo a PM, assumiu ser o dono da carga e mostrou aos agentes o local onde o restante do material estava escondido.

Após o flagrante, a dupla foi encaminhada até a 89ª DP (Resende). Os suspeitos foram autuados no Art. 33 da Lei 11.343/06, permanecendo presos.

Q1 Nasceu em 11.05.2001 19 anos

Q2 Nasceu em 30.09.1999 21 anos