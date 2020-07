Dupla é presa por suspeita de tráfico em Três Rios

Matéria publicada em 13 de julho de 2020, 10:42 horas

Três Rios – Dois homens, de 23 e 55 anos, foram presos por policiais do 38º Batalhão na manhã de sábado (11), na Rua Antônio Balbino, no bairro Vila Isabel, em Três Rios, por suspeita de tráfico de drogas. A informação foi repassada à imprensa na manhã desta segunda-feira, dia 13. Além das prisões, certa quantidade de crack e maconha foram apreendidas.

De acordo com a ocorrência, policiais militares receberam informações que a dupla estaria vendendo drogas na localidade. Cientes, os agentes fizeram patrulhamento e após cerco, flagraram os suspeitos e confirmaram a denúncia. Ao serem abordados, todo o material foi encontrado.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada até a 108º DP (Três Rios), enquadrada no artigo 33 da lei 11.343/06 pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.

Outro Caso

De acordo com a PM, um jovem, de 17 anos, foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas no mesmo dia. Ele também é suspeito de tentar atropelar policiais militares com uma motocicleta. O flagrante aconteceu no Morro do Ataulfo, no bairro Triângulo, também em Três Rios.

PMs receberam denúncia sobre tráfico na localidade e durante patrulhamento, resolveram desembarcar do veículo e fazer buscas a pé. Durante as buscas, flagraram o jovem em uma motocicleta, com sacolés de cocaína, que ao notar a presença da PM, acelerou em direção dos policiais e caiu com o veículo. O suspeito foi apreendido em flagrante e após revista, 70 sacolés de cocaína, R$100 em espécie, um revólver calibre 38 e um celular foram apreendidos.

O jovem foi encaminhado para a 108º DP (Três Rios).