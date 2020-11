Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 16:34 horas

Volta Redonda – Policiais militares prenderam na quinta-feira, dia 26, dois homens suspeitos de tráfico de drogas em Volta Redonda. O flagrante foi no condomínio Ingá I, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz.

Com os suspeitos foram apreendidos 233 pinos de cocaína, seis tiras de maconha e R$ 80. Os suspeitos foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda).