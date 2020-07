Dupla é presa por suspeita de tráfico no Ilha Parque, em Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 11:04 horas

Volta Redonda – Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos por policiais do 28º Batalhão na segunda-feira (13), em Volta Redonda, por suspeita de tráfico de drogas. Segundo a PM, a dupla foi flagrada fugindo dos agentes durante patrulhamento pela Rua 11 B, no bairro Ilha Parque. Um revólver calibre 38, quatro munições do mesmo calibre, 679 pinos de cocaína e um saco contendo pouco mais de meio quilo de cocaína, além de aproximadamente 1.000 pinos vazios, 1.000 etiquetas e um aparelho celular foram apreendidos.

Os agentes passavam pelo local com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e durante o patrulhamento, notaram a dupla em atitude suspeita. Os jovens, segundo a PM, são conhecidos por participarem do tráfico de drogas e ao notarem a presença dos policiais, teriam tentado fugir do flagrante dispensando dois pinos de cocaína, entrando em duas residências em seguida.

Ainda de acordo com a PM, um terceiro jovem, de 20 anos, foi abordado dentro de um dos imóveis e após buscas, todo o material apreendido foi encontrado. A dupla foi encaminhada para a 93ª DP (Volta Redonda), permanecendo presa. O terceiro jovem, encontrado dentro do imóvel, foi ouvido como testemunha e liberado.