Dupla é presa suspeita de tráfico de drogas em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 18:50 horas

Barra Mansa – Um homem, de 33 anos, e um jovem de 18, foram presos nesta quarta-feira, dia 15, em Barra Mansa. Eles foram abordados por policiais militares na Rua Amélia Furtado do Vale, próximo a um campo de futebol, no bairro Vale do Paraíba.

Os suspeitos estavam em um Gol preto que foi interceptado pelos agentes. No porta-luvas do veículo, foi encontrada uma pistola calibre .40, carregador, um pote contendo cocaína, uma pedra de maconha, R$ 50 e dois celulares.

Segundo os PMs, um dos suspeitos foi reconhecido por eles, por ter participado de dois confrontos armados com policiais da equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT).

Os dois foram levados para a 90ª DP (Barra Mansa), onde foram indicados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e no estatuto do desarmamento.